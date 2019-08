E' terminata con l'abbattimento la caccia al cinghiale segnalato stamani sulla pista ciclabile di Vasto Marina. Ripetuti avvistamenti nei giorni scorsi sulla riviera, dove gli ungulati si spingono alla ricerca di cibo. Stamani la segnalazione era scattata alle 7.30 con l'avvistamento nei pressi della pista ciclabile nella zona adiacente lungomare Duca degli Abruzzi. Da lì l'ungulato si è spostato verso sud, entrando nel recinto di un camping. Sul posto si erano portati subito la polizia municipale, la polizia di Stato, la protezione civile di Vasto e i veterinari della Asl.

Per motivi incolumità dei cittadini in transito sulla pista ciclabile e dei residenti della zona, ma anche per la sicurezza della circolazione veicolare sulla statale 16, il Comando di polizia municipale ha disposto che l'ungulato, del peso di una novantina di chili, fosse abbattuto, cosa che è avvenuta pohi minuti dopo le 10.30.