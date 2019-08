Parte ancora dall'Albania la droga diretta al Vastese. I finanzieri hanno fermato e arrestato a San Salvo, nell'area attorno al casello autostradale di Vasto sud, Aruan Mellushi, quarantenne albanese, che trasportava in macchina tre chili di eroina.

L'arresto è avvenuto sabato, nell'ambito dei controlli istituiti durante la settimana di Pasqua per arginare l'arrivo di carichi di stupefacenti sul litorale di Vasto e San Salvo.

L'uomo, che è incensurato, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Torre Sinello, a Vasto, dove a Pasqua si è svolta l'udienza di convalida. Assistito dall'avvocato Marisa Berarducci, il quarantenne è comparso dinanzi al giudice per le indagini preliminari, Anna Rosa Capuozzo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Confermata, quindi, la misura restrittiva nei suoi confronti.