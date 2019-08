È stata una Pasquetta di corsa per i tanti podisti che ieri hanno preso parte alla terza edizione della Marcialonga Angolana di Città Sant'Angelo, valida per il circuito Corrilabruzzo. Tra questi "il più attivo rappresentante della Podistica Vasto", Nicolino 'Zuzu' Catalano, sceso in gara sui 18 km. del percorso.

Per lui un ottimo risultato in gara: è arrivato quarto assoluto chiudendo in 1 ora 7 minuti e 15 secondi. "Complimenti a Zuzu da tutta la Podistica Vasto - commenta la presidente Antonia Falasca - e ora appuntamento alle prossime gare. Un nutrito gruppo della nostra società sarà impegnato il prossimo 17 aprile a San Benedetto del Tronto ma tanti saranno in gara anche nelle prossime settimane. Ricordo, poi, l'appuntamento con la seconda edizione del Trail dei Trabocchi che organizziamo il 30 aprile nell'incantevole scenario della Riserva di Punta Aderci [Info e iscrizioni]".