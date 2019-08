Nel weekend delle festività pasquali e soprattutto nel lunedì di Pasquetta la riviera vastese è tornata a ripopolarsi. Ieri giornata di pienone a Vasto Marina dove, con l'aumento delle presenze, è tornato anche l'abusivismo commerciale.

Decine di venditori ambulanti non autorizzati hanno piazzato la loro mercanzia in lungomare Cordella e nel contiguo lungomare Duca degli Abruzzi, poco più a sud del mercatino dei gazebo in legno. In alcuni casi, è intervenuta la polizia municipale, ma commercianti regolari tornano a lamentare la presenza massiccia degli abusivi e chiedono un'incisiva azione delle forze dell'ordine al fine di arginare il fenomeno prima dell'arrivo della stagione estiva.