Nel ponte delle festività pasquali intensificati nel Vastese i controlli delle forze dell'ordine. Il weekend ha fatto registrare un aumento delle presenze sulla costa. La riviera si è ripopolata, specie nella giornata di ieri, caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature primaverili.

Dalla scorsa settimana le forze di pubblica sicurezza sono impegnate in controlli finalizzati non solo a prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza e, quindi, il rischio di incidenti stradali, ma anche e soprattutto l'arrivo di carichi di droga da Puglia e Campania. Sotto controllo, quindi, le vie di collegamento col meridione: statale 16, statale 650 Trignina e autostrada A14 anche in questo Lunedì dell'Angelo.