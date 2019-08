Un sereno Lunedì dell'Angelo. Lo augura a tutti i parrocchiani e ai telespettatori di Trsp don Stellerino D'Anniballe, parroco di San Pietro a Vasto ed editore della tv di ispirazione cristiana. Don Rino, come lo chiamano affettuosamente i fedeli, è ancora ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove si sta riprendendo dall'infarto che lo ha colpito all'inizio del mese.

Per la prima volta in sessant'anni di sacerdozio, la chiesa di Sant'Antonio, fulcro della parrocchia di San Pietro, non lo ha visto celebrare i riti del triduo pasquale. Le sue condizioni stanno migliorando e don Stellerino vuole rivolgere a tutti gli auguri di una serena chiusura delle festività.