"Bimbi in campo" è l'iniziativa promossa dalla Vastese Calcio in collaborazione con il Conad Superstore di Vasto in occasione della sfida del campionato di Eccellenza tra i biancorossi ed il Celano del prossimo 17 aprile. "22 bambini, tra i 4 ed i 10 anni, avranno la possibilità di scendere sul campo dell’Aragona, mano nella mano, con i giocatori di Vastese e Celano prima del fischio d’inizio", spiega una nota della società biancorossa.

"La selezione dei 22 bambini avverrà tramite estrazione. Da domani, martedì 29 marzo, recandosi presso il box informazioni del Conad Superstore di via Cardone, a Vasto, sarà possibile ricevere una cartolina da compliare con i dati del genitore, del bambino e la taglia indossata da quest’ultimo. Tutte le cartoline saranno imbucate in un’apposita urna che verrà aperta sabato 9 Aprile, alle 17.30, presso il Conad Superstore e quindi verranno estratti i 22 fortunati. Ad ogni bambino sorteggiato verrà regalata una maglia ufficiale della Vastese, della propria taglia, da indossare in occasione della gara del 17 Aprile, per scendere in campo con i giocatori della Vastese. E’ importante che la cartolina venga firmata nello spazio riservato alla privacy, pena l’annullamento della stessa".