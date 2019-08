Impariamo a riconoscere un olio extravergine di oliva con l'analisi sensoriale. E' il tema attorno al quale verterà il corso di primo approccio all'assaggio dell'olio extravergine d'oliva, in programma martedì 29 e mercoledì 30 marzo a Vasto Marina, presso il camping-ristorante Europa.

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa L.A.R.O. Scarl aderente all’Unasco i cui produttori sono soci della Copagri. I corsi di assaggio saranno tenuti da Marino Giorgetti, capo panel della Camera di Commercio di Chieti.

“Il corso - spiega Camillo D'Amico, presidente della Copagri Abruzzo e della cooperativa Laro - verterà sulle modalità di riconoscimento delle caratteristiche organolettiche tipiche di un olio di buona qualità e sui cenni sugli aspetti legati alla sicurezza alimentare e rintracciabilità. Gli olii prescelti, tre per serata, sono stati selezionati tra i migliori delle aziende associate che partecipano al progetto comunitario del miglioramento della qualità dell’extravergine. In un momento particolare in cui le polemiche sono roventi sull’importazione a dazio zero dell’olio tunisino parlare dell’eccellente qualità di quello Aìabruzzese è più che mai giusto ed opportuno". Al termine della lezione "ci sarà una frugale cena abbinata agli oli presentati".