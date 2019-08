Giornata di "doppia" festa in località Pagliarelli a Vasto. Come da tradizione ogni lunedì di Pasqua qui si celebra la festa di San Vincenzo Ferreri (la cui festa liturgica in realtà è il 5 aprile). La mattinata, aperta dai fuochi pirotecnici e dalla messa delle 9, è proseguita poi con il concerto del Complesso Bandistico San Martino e dalla messa delle 10.30 al termine della quale si è svolta la processione presieduta da padre Eugenio D Gianberardino insieme a padre Paolo Petrucci.

Il corteo dei fedeli si è fermato in più punti del percorso, dove il sacerdote ha impartito la benedizione sugli abitanti della contrada e sui campi. Il rientro della statua di San Vincenzo Ferreri è stato accompagnato dai fuochi pirotecnici e dalle note della banda San Martino. Nel pomeriggio il programma allestito dal comitato feste presieduto da Domenico Suriani prevede la messa delle 17, il concerto di Fabiana Conti (alle 19) e la chiusura dei festeggiamenti con i fuochi pirotecnici.