Per il giorno di Pasqua abbiamo pensato ad una puntata speciale di Oggi cucino io, il format di Zonalocale.tv dedicato alle ricette e agli appassionati di cucina. Siamo andati all'Università delle Tre Età di Vasto, grazie alla disponibilità della presidente Margherita Giove, accolti dalla classe di pasticceria guidata da Rosanna Benedetti (che avevamo già incontrato con i suoi tarallucci). Le signore del gruppo, che hanno scelto come loro nome "I pasticcioni", hanno preparato un dolce tipico delle festività pasquali. Buona visione, buon appetito e...auguri!

Cuore di cioccolata

Impasto: 20 uova (17 tuorli+3 uova intere), 450 gr. di zucchero, 300 gr. di miele, 70 gr. di cacao amaro, 600 gr. di mandorle, 1,1 kg. di farina 00, 500 gr. di cioccolato fondente, 1 tazzina di caffè, 1 tazzina di liquori misti, buccia grattuggiata di 1 limone, cannella, 1 bustina di ammoniaca per dolci. Crema: 400 cl. latte, 500 gr. mandrole sbucciate, 200 gr. di zucchero, 100 gr. di cioccolata bianca, 3 albumi, buccia di 1 arancia, cannella, 1/2 stecca di vaniglia. Glassa cotta: 2 bicchieri di zucchero, 3 bicchieri di acqua, 2 cucchiai di cacao. Glassa bianca: 1 albume, 150 gr. di zucchero a velo.

Volete partecipare a Oggi cucino io? Scrivete a redazione@zonalocale.it