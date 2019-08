Tradizionale appuntamento della mattina di Pasqua a Vasto Marina con la processione del Cristo Risorto. Un momento di fede istituito qualche anno fa dal parroco di Stella Maris, Padre Luigi Stivaletta e che ogni anno, al termine della messa, vede i fedeli percorrere le vie della riviera seguendo la statua del Cristo Risorto.

"Anche se non siamo tantissime persone - spiega Padre Luigi - questo è un importante appuntamento di fede. Non dobbiamo fermarci al Venerdì Santo con Gesù morto, ma vivere la pienezza della Pasqua e il suo messaggio di vita nuova. Se alla processione del venerdì siamo in tanti, in questa giornata dovremmo essere il doppio delle persone - dice sorridendo il sacerdote -, perchè oggi c'è il messaggio su cui si fonda il nostro essere cristiani".