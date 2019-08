"Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita. In questo giorno per tutti un po’ speciale, vi auguriamo di trasformare i vostri sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donare.

Buona Pasqua di serenità e gioia!".

Con queste frasi di Stephen Littleword vogliamo augurare a voi tutti lettori di Zonalocale.it una giornata di serenità.

Un augurio speciale a chi, anche in questo giorno, si trova a fare i conti con le difficoltà del quotidiano, quelle legate al lavoro, ai problemi di salute o agli altri affanni che caratterizzano i nostri tempi. Che questi giorni di festa possano rappresentare un punto di ri-partenza per affrontare le cose con maggiore serenità.

Auguri sinceri dalla nostra redazione.