Questa notte (tra sabato 26 e domenica 27 marzo), alle 2, lancette degli orologi in avanti per il ritorno dell'ora legale. Con il cambio dell'ora durante le festività pasquali ci sarà un giorno in più (visto che anche lunedì è giorno festivo) per assorbire il cambiamento.

All'ora solare (con il ritorno indietro delle lancette) si tornerà nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2016.