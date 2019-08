Oltre 30 figuranti per un'iniziativa che sta diventando anno dopo anno un appuntamento tradizionale. Si è tenuta ieri sera la terza edizione della Passione vivente di Lentella portata in scena dalla parrocchia di Santa Maria Assunta.

La rappresentazione è iniziata con la riproposizione dell'ultima cena ai piedi della chiesa maggiore, per poi svilupparsi, stazione dopo stazione, lungo le strade cittadine fino ai colli lentellesi dove si sono stati la crocifissione e la deposizione del corpo di Gesù nel sepolcro.

Notevole l'impegno degli attori guidati da don Simone Calabria che hanno affrontato le temperature inclementi dando vita a suggestivi e sentiti momenti di raccoglimento.