Migliaia di fedeli ieri sera hanno affollato piazza San Vitale per le celebrazioni religiose del Venerdì Santo. Come di consueto, dopo la santa messa, la processione con le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata si è mossa dalla chiesa di San Giuseppe per snodarsi per le vie del centro. Oltre ai tantissimi fedeli, naturalmente, tutte le autorità militari, civili e religiose hanno accompagnato la processione della Via Crucis, presieduta da don Raimondo Artese e don Michele Carlucci.

Ad accompagnare la processione, arricchita da gruppi canori, anche il complesso bandistico Città di San Salvo.

Al termine della processione, prima di rientrare nella chiesa di San Giuseppe, un momento di riflessione sul valore e il significato della cerimonia religiosa.