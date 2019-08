È il rito più raccolto e silenzioso della Settimana Santa. Questa mattina si è svolta nel centro storico di Vasto la tradizionale processione del Sabato Santo con la statua della Madonna Addolorata. Don Decio D'Angelo ha guidato il momento di preghiera nella chiesa di San Francesco di Paola prima dell'uscita della processione, presieduta da Don Domenico Spagnoli e accompagnata dalle confraternite cittadine e dalla Schola Cantorum "Zaccardi".

Dopo aver percorso le vie del centro il sacro corteo ha fatto rientro in chiesa per la preghiera conclusiva. In quelli che sono i giorni forti per la Chiesa Cattolica nel pomeriggio non ci saranno celebrazioni. In serata la veglia pasquale in cui verrà celebrata la Resurrezione di Gesù.