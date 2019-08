Liste civiche aperte a tutti i cittadini che vorranno candidarsi alle prossime elezioni amministrative a sostegno della coalizione di centrodestra. È l'iniziativa lanciata dal candidato sindaco Massimo Desiati. "Ormai ci si avvicina, a passi veloci, verso l’elezione del nuovo Consiglio comunale di Vasto - scrive Desiati -. È indispensabile procedere al suo rinnovamento, favorendo non soltanto la più ampia partecipazione degli elettori ma anche l’individuazione dei concittadini che comporranno la nuova Assise civica".

Da qui l'invito ai vastesi: "Abbiamo deciso di aprire le nostre liste civiche a tutti quei concittadini che sentano la necessità di partecipare, direttamente e personalmente, all’importante momento che Vasto si appresta a vivere". Questo per "il più ampio coinvolgimento popolare al fine di poter permettere, a tutta la cittadinanza, di individuare, a giugno, le persone che, meglio di altre, potranno e sapranno rappresentare la vera realtà della Comunità vastese".

Il centrodestra, dopo le primarie, ha avviato la sua campagna elettorale in vista del voto di giugno (ancora senza una data definita). "Prendiamo in mano la città e raccogliamo le idee e le speranze di coloro che sono disponibili ad una candidatura a servizio di Vasto - sottolinea Desiati -. Ora è il momento della partecipazione! Questo è il senso della civicità, incarniamolo ed impegniamoci, responsabilmente, perché è anche così che vastotornaVasto. Chi tra voi si sentisse interessato in quest’opera di vero rinnovamento non indugiasse, prendesse il telefono per chiamare il seguente numero per un appuntamento con il candidato Sindaco della coalizione: 388.3622111".