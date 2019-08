Sentita e partecipata, come ogni anno, la processione del Venerdì Santo a Vasto Marina. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, padre Luigi Stivaletta, il serpentone dei fedeli ha percorso viale Dalmazia, via Donizetti, via Puccini, via Spalato, via Martiri Istriani e poi ancora viale Dalmazia per far rientro nella chiesa di San Francesco, dove proseguiranno in questo fine settimana le celebrazioni del triduo pasquale.