"Siamo lieti di comunicare che tra qualche ora saranno attive le case dell'acqua posizionate dall'amminstrazione comunale in via Ciccarone e circonvallazione Histoniense. L'attesa si è resa necessaria per il rilascio delle certificazioni sanitarie".

Ad annunciarlo, l'assessore all'Ambiente Marco Marra, che spiega: "Al momento il sistema di erogazione sarà possibile con il solo utilizzo delle monete. Nei prossimi giorni il gestore avvierà le convenzioni, con alcuni esercenti prospicienti i casotti, per la fornitura tramite chiave elettronica ricaricabile. Ancora alcuni giorni saranno necessari per il funzionamento dell'erogatore posizionato nella zona industriale in contrada Pagliarelli, causa sistemazione impianto elettrico".

"Il servizio tanto atteso dai cittadini, - aggiunge Marra - consentirà un notevole risparmio in termini ambientali ed economici, da parte di chi non vuole rinunciare all'acqua in bottiglia. Ci preme comunque ricordare che bere l'acqua che esce dai nostri rubinetti resta in assoluto, l'abitudine più rispettosa dell'ambiente. L'occasione è gradita per augurare a tutti i cittadini e ai turisti presenti in città una buona Pasqua".