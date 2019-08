Si è verificato poco prima delle 15 di oggi pomeriggio l'incidente in via Alborato che ha coinvolto una Fiat Panda con a bordo quattro giovani. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, l'auto è uscita fuori strada dopo una curva, finendo contro un palo della luce, abbattuto nell'impatto.

Per fortuna, i quattro giovani a bordo dell'auto non hanno riportato ferite. Sul posto, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza la zona, in attesa dei tecnici dell'Enel che dovranno bypassare il palo abbattuto.