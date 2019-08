È iniziato, Mercoledì 23 marzo 2016 il secondo corso di formazione per addetti all’assistenza di persone affette da demenza (in particolare tipo Alzheimer), organizzato dal Rotary Club di Vasto, come impegno di service durante l’attuale presidenza di Antonella Marrollo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vasto e in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, la cui direttrice è la dott.ssa Caterina Barbato.

È stato compito del prof. Luigi Medea, membro del Direttivo e addetto stampa del club, rivolgere il saluto ai corsisti, a nome della Presidente, assente da Vasto. Il prof. Medea ha evidenziato l’impegno concreto del Rotary Club nel service sul territorio, in sintonia con i Sevizi Sociali (in febbraio si è concluso il corso di alfabetizzazione per le donne immigrate), ed ha richiamato le due importanti finalità del corso formativo sulla demenza: innanzitutto fornire un aggiornamento professionale agli operatori dei Servizi Sociali e non, impegnati nel territorio del Comune di Vasto nell’assistenza domiciliare di anziani e disabili, in quanto la demenza è una patologia molto frequente in queste categorie di persone ed è causa di notevole disagio e difficoltà per le famiglie dei pazienti; in secondo luogo dare un supporto professionale agli operatori stessi, in modo da poter in futuro coinvolgere le famiglie dei malati in iniziative di socializzazione, quali il Cafè Alzheimer.

È seguito l’intervento dell’Assessore ai Servizi Sociali, dott.ssa Anna Suriani, che ha ringraziato sia il Rotary Club di Vasto che la dott.ssa Claudia Sacchet per questa importante iniziativa che serve a qualificare maggiormente una tipologia di lavoro professionale rivolta in particolare all’assistenza domiciliare per i malati di Alzheimer ed ha augurato pieno successo al corso, così come è avvenuto lo scorso anno.

Sono 12 i corsisti che hanno aderito all’iniziativa e che seguiranno, presso la struttura dei Servizi Sociali, in Via Nicola Bosco, le 5 lezioni, di due ore ciascuna, tenute con cadenza settimanale dalla Docente e Coordinatrice del Corso e del Progetto, la dr.ssa Claudia Sacchet, Dirigente Medico U.O.C. di Geriatria, Ospedale di Vasto, Specialista in Geriatria e Gerontologia, con Diploma di perfezionamento in Neuropsicologia; responsabile del Laboratorio di Neuropsicologia Clinica Geriatrica della U.O di Geriatria di Vasto.

Le 5 lezioni si terranno in orario pomeridiano e verranno suddivise come segue: nella prima ora si svolgerà una parte teorica con ripresa degli argomenti precedenti e con una particolare attenzione ai servizi residenziali e non, alle tecniche di relazione con i famigliari e con i malati, ecc. (Validation Terapy; Gentle Care, Reminiscenza, ecc.); nella seconda ora si approfondiranno argomenti eventualmente richiesti soprattutto per una preparazione specifica sul lavoro da effettuare nel Cafè Alzheimer.