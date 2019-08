Il Carunchio 2010, squadra che milita nel campionato di terza categoria, sarà protagonista della puntata di giovedì prossimo, 31 marzo, del programma Squadre da incubo, in onda su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). I due ex calciatori Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso lo scorso anno sono andati in giro per l'Italia alla ricerca di squadre calcistiche da rimettere in sesto.

Un anno fa erano arrivati nel comune dell'Alto Vastese dove la squadra del presidente Donato Ranni era all'ultimo posto del girone G di seconda categoria. L'ondata di maltempo del marzo 2015 condizionò non poco le riprese della troupe televisiva, con la neve che rese impraticabile il campo di Carunchio (e anche difficile l'accesso al paese).

Il match amichevole con l'altra squadra del paese, la Mario Turdò, si disputò quindi al centro sportivo San Gabriele, mentre per il match di campionato con il Real Porta Palazzo si scelse il sintetico di Cupello. L'intervento di Vialli e Amoruso non è riuscito a far salvare il Carunchio 2010 ma per giocatori, tecnici e dirigenti resta comunque il ricordo dei giorni vissuti sotto gli obiettivi delle telecamere e a stretto contatto con due big del calcio italiano.

Quest'anno, in terza categoria, la squadra del presidente Ranni è tornata a far parlare di sè (e questa volta con toni decisamente più lievi) dando un messaggio di integrazione e solidarietà. In maglia rossoblu da quest'anno c'è anche Yusuf Bojang, giovane ospite del centro di accoglienza per immigrati di Carunchio 2010, tra i protagonisti di questa stagione. [Il Carunchio 2010 all'Edicola del Bar Walter - GUARDA]