140 squadre giovanili per 3 giorni di divertimento e sport. A San Salvo è tutto pronto per la giornata inaugurale della settima edizione dell'Abruzzo Cup, kermesse organizzata da Sporting San Salvo, Centro Eventi e Associazione alberghieri di San Salvo con il patrocinio del Comune.

Una manifestazione, questa, che negli anni si è consolidata diventando anche occasione di scoperta del territorio per i tanti accompagnatori delle formazioni provenienti da tutta Italia e – non da ultimo –e ricaduta per le attività alberghiere e ristorative.

[GUARDA LE FOTO DELLA SESTA EDIZIONE]

Gli impianti sportivi coinvolti saranno i campi di calcio di San Salvo, Cupello, Montenero di Bisaccia e Termoli. Novità assoluta per i partecipanti di quest'anno, sulla quale gli organizzatori puntano molto, è il nuovissimo campo in erba sintetica di via Stingi.

La cerimonia di inaugurazione è prevista domani, 25 marzo, alle ore 12.30 allo stadio 'Davide Bucci', dalle 15.30 le partite che si concluderanno nel giorno di Pasqua.