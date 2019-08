Siren Festival atto terzo. Dal 21 al 24 luglio torna a Vasto il festival musicale internazionale organizzato da Dna Eventi e Stardust production in collaborazione con l'amministrazione comunale. Come accaduto nelle prime due edizioni gli organizzatori iniziano a rivelare gli artisti che si esibiranno nelle due serate un po' per volta. Oggi, a mezzogiorno, sulla luce di un faro che ricorda quello di Punta Penna, sono comparsi i nomi di Editors [CLICCA QUI], I Cani [CLICCA QUI] e The Notwist [CLICCA QUI].

Siren Festival 2015 - Apertura - 1ª serata - 2ª serata

Poi, nelle prossime settimane, il calendario del Festival si andrà a comporre e definire arricchendosi di concerti ed eventi che riempiranno Vasto in quei giorni.

Abbonamenti Early Bird: 50 euro + d.p. abbonamento venerdì e sabato (Abbonamenti early bird disponibili da giovedì 24 marzo alle 12:00 sino al 29 marzo alle ore 12:00) [clicca qui]. Dal 29 marzo saranno in vendita gli abbonamenti al prezzo intero di 60 euro+d.p.

La pagina facebook del Siren Festival [clicca qui]

Editors

Dopo il grande successo dell’ultimo tour e dell’ultimo album l’amatissima band inglese torna nel nostro paese. Dopo averci sorpreso con il brano ‘No Harm’, posto in un luogo segreto su un sampler della Play It Again Sam e rintracciato online da alcuni fan, e dopo averci fatto ascoltare un brano di 7 minuti come “Marching Orders” (distribuito in 300 copie limitate via Oxfam), è uscito ad ottobre il nuovo e quinto album in studio degli EDITORS dal titolo ‘In Dream’. Registrato a Crear, nelle Western Highlands, e mixato da Alan Moulder a Londra, ‘In Dream’ è il secondo album con la nuova line up. Justin Lockey ed Elliott Williams sono ormai parte integrante degli Editors con Tom Smith, Russell Leetch ed Ed Lay.

Dopo due anni di tour mondiale, i 5 membri della band si sono concentrati sulla scrittura, influenzati in modo particolare dalla musica elettronica. Il nuovo album si allontana dalle classiche dinamiche del rock di ‘The Weight Of Your Love’ e ci restituisce le atmosfere del terzo album ‘In This Light And On This Evening’ (n°1 in UK). ‘In Dream’ è un album creato e scritto senza preconcetti. Crear, un posto isolato a 10 km da qualsiasi abitazione e raggiungibile solo attraverso uno sterrato, è stato scelto apposta per iniziare a scrivere i demo e pensare alla struttura delle canzoni, ma nel giro di poco l’effetto sugli animi è stato dirompente, lo studio con vista atlantico ha fatto sì che l’intero disco fosse scritto e finito lì. IN DREAM arriva dopo ‘The Weight Of Your Love’ (2013). I precedenti lavori An End Has a Start (2007) e In This Light And on This Evening (2009) sono entrati al n°1 in classifica in UK, aggiudicandosi entrambi il disco di platino. Il loro album di debutto The Back Room (2005) ha venduto + di 500.000 copie in UK.

Gli Editors sono:

Tom Smith: lead vocals, guitar, piano

Russell Leetch: bass guitar, synthesizer, backing vocals

Ed Lay: drums, percussion, backing vocals

Justin Lockey: lead guitar

Elliot Williams: keys, synthesizer, guitars, backing vocals

I Cani

Trainato dal singolo “Non finirà” (presenza fissa nella classifica dei cento brani più passati dalle radio italiane, e alla prima posizione sia della Indie Music Like e della Viral Playlist di Spotify), “Aurora” è riuscito a conquistarsi spazi in ambiti che di solito vengono preclusi alle band italiane di aerea indipendente (come la popolare trasmissione televisiva Quelli che il calcio) e ha confermato I Cani come una delle poche alternative moderne e di qualità al pop usa e getta che domina le classifiche. I risultati sono davanti agli occhi di tutti, come confermato dallo strepitoso successo delle due date speciali all'Alcatraz di Milano e all'Atlantico di Roma (entrambe sold out in prevendita) e dalle data zero al Cage di Livorno (anche questa sold out in prevendita).

Tre concerti in cui la band ha presentato il nuovo album di fronte al suo ormai davvero numeroso pubblico e ha dimostrato ancora una volta che si possono raggiungere risultati interessanti senza per forza cercare di rincorrere il plauso delle masse, ma semplicemente seguendo le proprie inclinazioni.

I Cani non fanno in-store, rilasciano poche interviste, non amano per niente mostrarsi, eppure anno dopo anno si sono confermati come una delle realtà più solide della nuova musica italiana.

Anche in questo tour, Niccolò Contessa ha scelto di farsi accompagnare dalla sua band di sempre: Valerio Bulla al basso, Simone Ciarocchi alla batteria e Andrea Suriani (anche coproduttore di “Aurora”) alle tastiere. Nuova entrata, sempre ai sintetizzatori: Francesco Bellani.

Al solito non mancheranno le sorprese: tra novità, e piccoli grandi classici da cantare ballando, sudando e pogando tra la folla.

The Notwist (unica data italiana)

Da sempre intenti nel creare un universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi ed influenze, I The Notwist sono un progetto in continua evoluzione, ricerca e sperimentazione sonora. C’é un dialogo costante tra il passato hard rock dei NOTWIST e le loro tendenze più esplorative, ma sono le gradazioni che stanno in mezzo a questi due estremi che rendono la band così unica.

“Close to the glass”, l’ultimo disco, ne conferma doti e vitalità, è un attraente e imprevedibile matrimonio tra melodie emozionanti e la pulsazione precisa delle macchine e dell’elettronica.

Romantico e robotico allo stesso tempo, “Close to the glass” è un collage che unisce pop songs, scienza, ricerca e capacità di raccontare storie.

Quest’ultimo album arriva dopo THE DEVIL, YOU + ME, acclamato dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo e dopo aver pubblicato l’esclusivo STURM, commento sonoro all’omonima pellicola del cineasta tedesco Hans-Christian Schmid.

The Notwist nascono in terra bavarese quasi 20 anni fa: nel 1989 il loro suono era ancora alimentato da un’estetica sonora viscerale più associabile all’hardcore metal che alle produzioni musicalmente differenziate e ad ampio raggio che hanno reso il loro disco NEON GOLDEN un enorme successo di critica e di pubblico nel 2002. I The Notwist sono autori di una musica estremamente personale, una specie di alchimia non sollecitata in alcun modo dalle convenzioni né da particolari scadenze, ma solo frutto dell’ispirazione e del talento.