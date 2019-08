Viviamo in un'epoca in cui il tempo dell'interiorità sembra progressiva-mente ridursi sino a scomparire; gli stili di vita appaiono sempre più frenetici e le dimensioni del fare e dell'avere sembrano avere una netta prevalenza sull'essere. Inoltre con l'ingresso delle nuove tecnologie che hanno modificato consistentemente le nozioni di spazio e tempo, sperimentiamo tutti una sorta di accelerazione della storia; nella percezione di ciascuno gli avvenimenti si moltiplicano, lo spazio si dilata, si virtualizza e paradossalmente si restringe. Possiamo raggiungere l'altro in qualunque momento e in qualunque luogo e diveniamo meno tolleranti della solitudine e meno capaci di vivere il contatto con noi stessi.

Eppure a fronte della frenesia imposta oltre che dalla vita reale anche dai tempi della “rete”, le persone appaiono avvertire il profondo bisogno di fermarsi e di ritrovarsi e coloro che riescono a farlo sembrano godere di migliori condizioni di salute e di benessere complessivo. Questo ed altri temi relativi alla “meditazione” intesa come pratica scientifica per promuovere il benessere psicofisico, saranno affrontati nel convegno che si terrà a Vasto il giorno 2 Aprile alle ore 15,00 presso l’Agenzia di Promozione Culturale in via Michetti 63, a cui prenderanno parte il Prof. Liborio Stuppia dell’Univ. G. D’Annunzio di Chieti, Lucio Sibila dell’Univ la Sapienza di Roma, la Dr.ssa Stefania Borgo del CRP (Centro per la Ricerca in Psicoterapia) di Roma, il Prof. Massimo Casacchia dell’Univ dell’Aquila, Dr.ssa Incoronata Marinucci e Dr.ssa Forcella Laura del CPC di Pescara oltre al Dr. Carlo Di Berardino e Anna Bartoccini dell’Associazione AIMY (Associazione Italiana Mindfulness e Yoga) di Pescara, in gran parte tutti autori di un libro pubblicato recentemente dalla F.Angeli dal titolo: “Spiritualità, benessere e pratiche meditative” i cui contenuti verranno presentati durante il convegno a carattere scientifico organizzato con l’intento di favorire una riflessione sui temi legati allo stress e al disagio che esso determina nel mondo della scuola e del lavoro. Un evento patrocinato dal Comune di Vasto e dal Lions Club di San Salvo.

L’iniziativa intende promuovere un corso di pratica di Meditazione di consapevolezza MBSR “Mindfulness based stress reduction” promosso dall’AIMY in collaborazione con l’associazione ASPIC ( Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità) di Vasto che dovrebbe iniziare mercoledì 6 aprile ore 19.00 presso la sede ASPIC di Vasto in via circonvallazione istoniense. Rispetto al corso in programma è consigliata la prenotazione al numero 331.32.65.885.

Aspic Vasto