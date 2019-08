Intensa giornata per i soci di Italia Nostra di Vasto, domenica 20 marzo. Accompagnata dall’archeologo prof. Davide Aquilano, l’allegra comitiva ha dapprima visitato l’area dei templi di Paestum. Qui, nell’aprica luminosità del Cilento, è stato possibile ammirare gli splendidi templi greci, i resti delle strade antiche, l’anfiteatro, il macellum e tutte le strutture che formavano l’antica polis, colonia greca.

Coinvolgente è stata anche la visita al Museo Archeologico di Paestum: qui antichi fregi, vasi, crateri, olle, anfore, e celeberrimi affreschi tombali - come il Tuffatore – hanno posto in evidenza l’importanza dell’antica città greca e la sua ricchezza.

Nel primo pomeriggio, il gruppo s’è spostato a Napoli, dove è stato possibile visitare il centro storico: Piazza Plebiscito, via Toledo, via De Sanctis. Dulcis in fundo, la visita alla Cappella dei Sansevero, che ospita la meravigliosa, evocativa e commovente statua del Cristo Velato, di Giuseppe Sanmartino. La struttura, inoltre, è riccamente affrescata e offre anche la possibilità di ammirare splendide statue del Seicento e Settecento, incisive allegorie delle virtù umane. Nella cripta, infine, spazio per l’alchimia e la magia con le “macchine anatomiche” del Principe Raimondo di Sangro, corpi umani misteriosamente trattati che permettono di vedere il sistema linfatico e i principali organi del corpo umano. E poi, tutti a casa, dopo una doverosa sosta al Gambrinus e nelle più famose pasticcerie partenopee.

Fabrizio Scampoli