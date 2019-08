"Una grande festa in occasione del 155° dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera (Legge 222 del 23 novembre 2012).Un momento celebrativo di ascolto e di riflessione rispetto ai simboli che distinguono l’Italia, in condivisione con la famiglia, con il parroco, con l’ente locale e con le forze dell’ordine.

Un’opportunità per avvicinare il bambino ai primi contenuti di cittadinanza e Costituzione e per consolidare il senso dell’identità nazionale e locale.

Per “cittadinanza“ si indica la capacità di sentirsi attivi, esercitando diritti inviolabili e rispettando doveri inderogabili all’interno della società della quale il bambino fa parte.

La conoscenza della “Costituzione”, invece, permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utili per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

La scuola, oltre ad educare, formare e istuire in maniera integrale, si impegna a curare la formazione spirituale del bambino, l’acquisizione di competenze e lo sviluppo di una cittadinanza attiva.

Le Indicazioni del 2012 sottolineano che i bambini nella Scuola dell’Infanzia vivono le prime esperienze di cittadinanza e ciò significa 'scoprire l’altro da sè e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni”. Inoltre “hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità ,per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale'.

Il campo di esperienza Il sé e l’altro è poi 'l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri,del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima palestra per essere guardati e affrontati concretamente'.

La festa è stata preceduta da un percorso esperenziale significativo e dalla produzione di numerosi elaborati grafici con varie tecniche e tanta creatività.

I bambini, con molto entusiamo e concentrazione, hanno cantato l’Inno di Mameli, assieme alle istituzioni e poi canti e poesie. Hanno altresì mimato una canzone tramandata dalla tradizione popolare, dedicata alla figura di Garibaldi, riproposta giocando con il suono delle vocali.

In ricordo di questa giornata, il sindaco e l’amministrazione comunale hanno donato alla scuola un grande tricolore e una bandiera europea che da oggi sventolano per la gioia dei bambini.

La festa si è conclusa con un buffet tricolore, offerto dalle famiglie e con la consegna di una poesia significativa poesia composta da nonno Gino.

Menù della giornata

Farfalle tricolori al pomodoro

Mozzarella

Insalata verde e pomodori

La coordinatrice pedagogica Angela Di Fabio

Foto di Guido Vitelli