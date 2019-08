"Il gruppo Movimento Popolari per Vasto, dopo essersi confrontato ed avere effettuato un’analisi del voto, ha deciso di continuare l’esperienza civica che gli appartiene arrivando alle votazioni di giugno collaborando in maniera fattiva e con una testimonianza concreta di lealtà e responsabilità, al fianco del candidato sindaco Massimo Desiati con il suo Progetto per Vasto". Lo ribadisce Incoronata Ronzitti, candidata alle primarie del centrodestra, vinte da Desiati lo scorso 13 marzo.

Tre gruppi - Nella coalizione si vanno delineando tre blocchi. Al raggruppamento che ha sostenuto fin da subito Massimo Desiati (Vastoduemilasedici) si aggiunge la Ronzitti. Unione per Vasto, la creatura politica di Giuseppe Tagliente, nei giorni scorsi ha messo in guardia gli alleati: rappresentiamo un terzo dei voti raccolti dal centrodestra alle primarie e, quindi, siamo decisivi in vista delle elezioni comunali di giugno, è la sintesi del pensiero del movimento civico nato a ottobre. E poi c'è Forza Italia che, dopo l'alleanza Giangiacomo-Zocaro ufficializzata nei giorni scorsi, ribadisce: anche noi, insieme a Vasto 2.0, siamo espressione di poco meno di un terzo di quei 5mila 388 elettori che hanno votato nei seggi della palestra dei salesiani. Stanti queste premesse, Desiati dovrà cercare l'equilibrio tra le tre anime del centrodestra vastese.

Ronzitti con Desiati - "Ad oltre una settimana dalle votazioni primarie - scrive Incoronata Ronzitti in un comunicato - mi sento di potere fare alcune considerazioni. Innanzitutto, un sincero grazie di cuore a tutti coloro che hanno inteso accordare la loro fiducia alla mia persona prestandomi il consenso. Grazie ancora a chi, inoltre, ha reso possibile che l’evento delle primarie del Centrodestra e dei Movimenti Civici andasse ben oltre ogni più rosea previsione.

E’ innegabile che il popolo ha voluto così testimoniare la voglia e la necessità del rinnovamento. Si è scelta la possibilità di un cambio di rotta amministrativo!

Ero certa che le primarie sarebbero state, comunque, un momento di confronto leale, duro, sofferto ma partecipato e che avrebbero determinato il segno tangibile della partecipazione della gente alla scelta del miglior candidato sindaco per la città.

Ho partecipato con il mio Movimento Popolari per Vasto anche per rappresentare nello scenario delle primarie, nuovo a raggruppamenti di centrodestra e movimenti civici, l’universo femminile quale elemento fondamentale di un progetto unitario e di un programma amministrativo condiviso.

Le diverse anime e le diverse esperienze che si sono confrontate hanno saputo convivere e collaborare così come hanno saputo accettare la decisione, libera e democratica, del popolo. E le stesse anime sapranno restare unite e coese al fine di restituire alla nostra città la guida capace ed idonea di cui, tanto e da tanto, necessita.

