Ingredienti di qualità e tecniche innovative di preparazione per esaltare i sapori genuini e naturali di ogni pietanza. Ma, soprattutto, un’innata passione nel realizzare piatti che uniscono in un matrimonio indissolubile la tradizione culinaria italiana e il sapiente accostamento pesce-carne, in grado di sprigionare profumi e gusto irresistibili. Venerdì 25 marzo, nel cuore della Vasto antica, apre Dante e Beatrice, in corso Dante 36.

Una gestione totalmente rinnovata, affidata all'arte culinaria degli chef Antonio e Aurora Spinnato.

Tradizione e innovazione – Dante e Beatrice propone un'interessante e sfiziosa cucina di contrasti, sapientemente realizzata attraverso la contrapposizione tra sapori, consistenze, carne e pesce per regalarvi un’esplosione di gusto unica. Nel menu c'è spazio per le incursioni nella tradizione regionale italiana, dalla Sicilia alla Lombardia, dal Piemonte al Veneto. Passando per l'Abruzzo: chi vuole viaggiare nella tradizione culinaria locale, può assaporare i celebri spaghetti alla chitarra con ragù d'agnello e le altre creazioni che prendono spunto dalla storia della cucina abruzzese. L'innovazione di Dante e Beatrice risiede soprattutto nelle tecniche di preparazione che consentono di cucinare sia la carne che il pesce a temperatura controllata (cottura a bassa temperatura), fondamentale per evitare la fuoriuscita degli elementi nutritivi e portare in tavola cibi carichi del loro sapore naturale.

Materie prime uniche – Le pietanze di Dante e Beatrice sono vere e proprie delizie del palato, perché alla sapiente conoscenza dell'arte e dei metodi appresi dallo chef Antonio Spinnato alla scuola del celebre Gualtiero Marchesi si aggiunge una selezione rigorosa delle migliori materie prime come, solo per fare un esempio, i gamberi e gli scampi abbattuti a -60 gradi subito dopo la cattura per conservare intatte le proteine e le qualità organolettiche, ma anche il raffinato e leggerissimo olio extravergine di olive taggiasche, una produzione d'elite proveniente direttamente dalla Liguria, con cui condire i piatti di pesce: dagli spaghetti allo scoglio con i Moscioli di Portonovo, le grandi e succulente cozze che si pescano solo nel mare antistante il Conero, fino alle Capesante impreziosite dalla maionese ricavata dal loro stesso corallo.

Ricerca e fantasia nella scelta degli ingredienti e nei metodi di cottura - come nella guancia di vitello cotta rigorosamente a 70 gradi sottovuoto per 48 ore e condita con purè all'olio – e nella selezione dei vini, biologici, vegani, a zero anidride solforosa.

I dolci - Chef Aurora Spinnato vi farà chiudere in bellezza, preparandovi dessert al cannolo siciliano destrutturato (un dolce al piatto nel quale ritroverete tutti gli elementi tipici e i sapori del vero cannolo siciliano); oppure il tortino al cioccolato dal cuore liquido, accompagnato da una salsa ai frutti di bosco. Immancabili le preparazioni tradizionali, come la Torta Caprese, la Pastiera Napoletana, la Cassata Siciliana, accanto alle creazioni della casa, come i fantastici dolci al bicchiere, autentiche esplosioni di sapore e leggerezza racchiuse tra pareti di vetro. Il tutto accompagnato da vini da dessert unici nel panorama italiano, dalla Malvasia delle Lipari (selezione Hauner) al Passito Nero D'Avola di Arianna Occhipinti (Triple A).

Perché scegliere Dante e Beatrice? Per la qualità del cibo, per il modo di cucinare e per la squisita gentilezza della famiglia Spinnato che, con grande entusiasmo, ha rilevato e rinnovato il locale e vi aspetta per stupirvi.

Contatti: Dante e Beatrice, corso Dante, 36, Vasto (Chieti). Tel. 0873 365546





Informazione pubblicitaria