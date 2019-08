L'organizzazione di eventi New Electronic Order inaugura la stagione primaverile ospitando due tra le più interessanti figure nel panorama contemporaneo dell'elettronica italiana in un evento strutturato in due atti. Il primo avrà inizio sabato 26 aprile alle ore 21 al Teatro "Aldo Moro" di San Salvo con il live di Bienoise [clicca qui] accompagnato dalla video performance della vj Ai Di Ti e dal live di apertura di HatGuy. La scelta del teatro come luogo nel quale si svolgerà la prima parte non è affatto casuale: l'obiettivo è quello di creare un'esperienza immersiva, totalizzante, che riesca a concentrare l'attenzione dello spettatore sulla bellezza e la complessità della musica, dando così risalto alla performance nella sua interezza. La seconda parte si terrà al Beat Cafe, quartier generale di NEO e locale nel quale sono transitati centinaia di artisti di fama mondiale. Qui, alle 23:00, il warm up di NEO Sound Affairs farà da apertura alla performance ibrida live/dj set in cui, sull'esibizione di Waxlife (djset) [clicca qui] interverrà lo stesso Bienoise (live).

Programma

Atto I - Teatro "Aldo Moro" *

- Ore 20.30 - Ingresso

- Ore 21 - HatGuy live

- Ore 22 - Bienoise live + Ai Di Ti Video Performance



Atto II - Beat Cafe | Free Entry

- Ore 23:00 - Neo Sound Affairs djset

- Ore 00.30 - Waxlife djset + Bienoise live

*Per accedere allo spettacolo in teatro è necessario prenotarsi presso:

- Beat Cafe, Viale E. Berlinguer 66050 San Salvo Marina (CH)

- DranK, Strada della Chiesa 15 (P.zza San Vitale), 66050 San Salvo (CH)

- Bau Bar, Via Adriatica 9, 66051 Vasto (CH)