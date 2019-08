Lo scorso weekend- il 18, 19 e 20 marzo- al palasport Colle dell’Ara di Chieti si sono svolti i campionati regionali Schoolboy, Junior ed esordienti yhout di boxe. A questa manifestazione sportiva ha partecipato anche la San Salvo Boxe con due allievi, Antonio Barone e Aldo Menna.

Per i due giovani pugili è stata una giornata soddisfacente visti i risultati ottenuti. Aldo Menna è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio, conquistando il titolo di campione regionale 2016 nella categoria Schoolboy, mentre Antonio Barone (categoria yhout) ha partecipato al torneo esordienti, riuscendosi ad imporre ai punti contro un pugile teramano.

I due pugili nei prossimi mesi saranno impegnati in altre gare conclusive di questa fase dei campionati. Entrambi, infatti, parteciperanno alla finale della categoria esordienti alla prima manifestazione utile. La San Salvo Boxe in questo periodo ha unito alla propria squadra diversi pugili giovani e non che si stanno preparando per farsi trovare pronti nei match che si terranno in futuro. “Avrebbe dovuto partecipare a questi tre giorni a Chieti- ha spiegato Domenico Urbano- anche Achille Bevilacqua, ma non siamo riusciti a presentarlo in questa occasione. Il ragazzo si sta preparando e sta crescendo tanto e presto potrà salire sul ring”.