Inizieranno nella giornata di Pasqua le attività primaverili del Museo di Palazzo d'Avalos, che coinvolgeranno anche altre strutture cittadine. "Per festeggiare l’arrivo della primavera - spiegano infatti dagli uffici - i musei civici organizzano per il giorno di Pasqua nei Giardini di Palazzo d’Avalos alle 11.00 e alle 16.30 una caccia al tesoro per i bambini".

"Il giorno di Pasquetta sarà invece dedicato alla riscoperta della figura di Nicola Maria Pietrocola, l’illustre architetto vastese dell’Ottocento. Le visite guidate alle 11.00 e alle 16.30 saranno l’occasione per riscoprire il centro cittadino da una diversa angolazione".

Il programma proseguirà con alcuni "classici": "Il 25 aprile alle 11.00 è la volta di una visita ai capolavori della Pinacoteca e alle ricche Collezioni d’Avalos, seguita nel pomeriggio alle h. 16.30 da 'Ambientarsi', il laboratorio per bambini sulla pittura di paesaggio che parte dall’osservazione delle opere dei Fratelli Palizzi. Il 1 maggio alle 11.00 la visita del Museo Archeologico e nel pomeriggio alle 16.30 il laboratorio "Ricimosaico" che associa la tecnica antica del mosaico al riuso creativo dei materiali di scarto".

Il programma:

Pasqua, domenica 27 marzo

Ore 11.00 e 16.30: caccia al tesoro nei Giardini di Palazzo d'Avalos “Alla ricerca dell'uovo d'oro!”

Pasquetta, lunedì 28 marzo

ore 11.00 e h. 16.30: visita guidata nel centro storico di Vasto “Gli interventi dell'architetto Pietrocola”

25 aprile

ore 11.00: visita guidata “I Palizzi e le Collezioni d'Avalos”

ore 16.30: visita e laboratorio per bambini “Ambientarsi”

1 maggio

ore 11.00: visita guidata “Dai Frentani ai Romani”

ore 16.30: visita e laboratorio per bambini “Ricimosaico”

Le visite guidate e i laboratori sono gratuiti. Appuntamento presso la biglietteria dei musei civici, in piazza Lucio Valerio Pudente 5.

Per info e prenotazioni:

334.3407240- 0873.367773

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it

Facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo