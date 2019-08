Dopo il superamento del primo turno dei campionato federale giovanile continua in modo positivo il cammino delle formazioni giovanili, under 14, under 16 e under 18, della Promo Tennis Vasto. Domenica scorsa sono arrivati tre successi su tre incontri disputati, con grande soddisfazione dello staff tecnico, che quotidianamente segue la crescita dei giovani tennisti.

La formazione under 14 è stata impegnata presso gli impianti della Asd Tennis Chieti per la 1ª giornata di campionato della seconda fase del Campionato. La formazione Vastese composta da Giovanni Di Bussolo, Andrea Silvestri e Daniele Torino ha sconfitto la squadra di casa con il risultato di 2-1.

Vittoria anche per la formazione under 16 della PromoTennis, formata dalla coppia Oscar Battilana e Alessandro Falcucci. Sul campo del Ct Lanciano i due giovani vastesi si sono imposti per 2-1 contro i pari età di casa nella 1ª giornata della seconda fase del campionato.

Ha chiuso la domenica positiva la squadra under 18, composta da Francesco Ciancaglini, Luigi Spatocco e Davide Marchioli, impegnata presso gli impianti del Ct Lanciano per la 2ª giornata di campionato. La formazione vastese è riuscita ad ottenere una preziosa vittoria imponendosi 2-1 contro la squadra lancianese.