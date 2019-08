Proseguono a ritmi serrati le prove dei ragazzi della Compagnia Orizzonte Teatro in vista del loro debutto. Il 9 aprile, con repliche il 10 e il 16, al Politeama Ruzzi di Vasto andrà in scena Il tempo delle cattedrali, musical ispirato a Notre Dame de Paris.

Le prevendite. I biglietti sono acquistabili presso il winebar Casina delle Rose in via Roma a San Salvo, il Cappellaio Matto nel Centro Commerciale Insieme, al Bar Walter in via Ciccarone a Vasto.

Il contest. I ragazzi della Compagnia hanno inoltre lanciato un'iniziativa con il contest Mmettici la faccia", che vi permetterà di poter vincere un ingresso omaggio semplicemente inviando un selfie in posta privata alla pagina Compagnia Orizzonte Teatro con l'hashtag #iltempodellecattedrali #orizzonteteatro.

Dopo aver intervistato il regista e le coreografe [IL VIDEO] siamo tornati a trovare i ragazzi durante le prove e abbiamo incontrato i sette protagonisti-cantanti del musical.