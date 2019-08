Venticinque condanne e 37 tra assoluzioni e prescrizioni. Sono i numeri della sentenza emessa oggi dal Tribunale collegiale di Vasto in merito al processo Adriatico, scaturito dall'omonima maxi inchiesta, scattata nel 2014 in Abruzzo, Marche, Campania e Molise. Per la prima volta in Abruzzo, alcuni imputati sono stati accusati e condannati in base all'articolo 416 bis del codice penale: associazione di tipo mafioso mafioso. Non era mai successo nella storia giudiziaria di questa regione.

Condannati per 416 bis (associazione per delinquere di tipo mafioso): Loredana Cozzolino (22 anni di reclusione), Giovanni Silvestro (12 anni e 6 mesi), Rodolphe Pinto (12 anni), Rodrigo Mariano Lalla (7 anni e 6 mesi), Lino Croce (10 anni). Condannati per concorso esterno in associazione mafiosa: Rosario Di Bello (11 anni e 6 mesi), Marco Mango (12 anni e 6 mesi).

Condannati per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (tra parentesi la pena inflitta dal Tribunale di Vasto): Giancarlo Cavuti (15 anni), Giuseppe Di Giovanni (13), Luca Giovenchi (13), Lauro Cetrullo (13 anni e 4 mesi), Giuseppe Di Donato (13 anni e 4 mesi), Bruno Di Nenno (13 anni e 4 mesi), Andrea Ferri (13 anni e 4 mesi), Antonio Esposito (10), Luigi Santorelli (10) Koidl Angelica (8), Enrico Tumini (8), Simone Maccarone (16), Pasquino Nanni (8 anni e 6 mesi), Luciano Di Stasio (15), Andrea Gallo (8 anni e multa da 40mila euro), Francesco Iadonisi (11 anni e multa da 50mila euro), Joseph Martella (14), Giovanni Silvestrino (8 anni e multa da 40mila euro).

Assoluzioni e prescrizioni: Ugo Carosella (assoluzione da alcune accuse, prescrizione per altre), Nazareno Baldassarre (assolto), Alessio Canci (assolto), Lorenza Cozzolino (assolta), Carlo Croce (assoluzione da alcune accuse, prescrizione per altre), Mario D'Agostino (assolto), Ergys Dasci (assolto), Annalisa De Martino (prescrizione), Ciro Dentice (assolto), Luigi Dentice (assolto), Sandro Di Paolo (prescrizione), Ferrazzo Luigi (assolto), Gennaro Malvone (assolto), Luigi Muro (assoluzione da alcune accuse, prescrizione per altre), Giuseppe Florio (assolto), Giovanni Giuliano (assolto), G.M. deferito al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Ludovico Maurizio Grisolia (assolto), Cosmo Iadonisi (assolto), Gennario Iadonisi (assolto), Alessio Maccarone (assolto), Giuseppe Battaglia (assolto), Achille De Rosa (assolto), Sandra Martusciello (assolta), Lorenzo Di Lorenzo (assolto), Fabio Sordillo (assolto), Ettore Bitritto (assolto), Filomena Perrotta (assoluzione da alcune accuse, prescrizione per altre), Vincenzo Piccirillo (assoluzione da alcune accuse, prescrizione per altre), Nicolino Ricci (assolto), Anna Speranza (assolta), Michele Barra (assolto), Luigi Spinelli (assolto), Marco Veneruso (prescrizione), Ruggiero Ventrella (assoluzione da alcune accuse, prescrizione per altre).

Altri 19 imputati hanno scelto il rito abbreviato, che si terrà a giugno a L'Aquila.