E' in distribuzione in questi giorni il nuovo numero di San Salvo Ieri Oggi Domani, il periodico del Lions club di San Salvo. Il giornale diretto da Michele Molino pubblica in apertura l'articolo dal titolo "Infaticabili Lions!", che illustra le numerose iniziative attuate dal club sansalvese negli ultimi mesi: dalla Colletta alimentare, al Poster per la Pace, alle visite mediche gratuite per i bambini.

Nelle pagine successive, tra le varie tematiche trattate, anche l'origine del termine pircillète, ossia i tradizionali taralli di San Vitale, la sfida dei Lions nel 2015: ridare la vista a 25 milioni di persone in tutto il mondo, la foto della settimana e il ricordo di Francesco Unali, sardo di origini, sansalvese di adozione, che se n'è andato di recente a 74 anni e che ha scritto nella sua vita oltre 300 poesie.