"Senza cultura non c'è buona politica", così il sindaco Luciano Lapenna questa mattina durante la presentazione della VIII edizione dei Giovedì Rossettiani, dal tema "Only remember me... I grandi della letteratura nel racconto di chi li ha conosciuti", che si terrà dal 31 marzo al 28 aprile presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos.

"In questi 10 anni - ha rimarcato Lapenna - l'amministrazione comunale ha avuto grande attenzione al mondo culturale della nostra città. L'alta scuola Rossettiana è uno dei momenti più significativi, perché grazie ai Giovedì Rossettiani i migliori autori sono passati per Vasto. E sempre grazie a questa manifestazione il nome dei Rossetti ha avuto il giusto peso e riconoscimento in ambito regionale e nazionale. Il calendario delle iniziative per il 2016 è particolarmente significativo e di grande qualità, per cui ringrazio il professor Gianni Oliva, direttore del Centro europeo di Studi Rossettiani per la cura nella scelta dei protagonisti. L'augurio è che ancora una volta queste iniziative possano incontrare il favore anche della collettività vastese".

Ad entrare nel dettaglio della manifestazione, il professor Gianni Oliva, il quale ha spiegato il "cambio di formula": non più gli autori che presentano le proprie opere, ma esponenti della letteratura e del giornalismo che raccontano i grandi scrittori del Novecento, da Levi a Pasolini, Calvino, Sciascia e Flaiano. "Nell'iniziativa - ha spiegato il professor Oliva - sono state coinvolte anche le scuole con progetti didattici che daranno diritto a crediti formativi".

Giovanni Tesio inaugurerà il ciclo di incontri, raccontando l’ultima intervista fatta a Primo Levi, qualche giorno prima del tragico suicidio (esce per Einaudi il 29 marzo la biografia Io che vi parlo – Conversazione con Giovanni Tesio); mentre Renzo Paris racconterà i suoi giorni romani passati con Pier Paolo Pasolini e tutta la generazione della Roma degli anni ’60 e ’70 (Pasolini ragazzo a vita, Elliot). Così Guido Davico Bonino sarà testimone straordinario della sua intensa amicizia con Italo Calvino come Nino De Vita lo sarà, da scrittore e poeta, dei suoi ventanni trascorsi insieme a Leonardo Sciascia. Chiuderà gli incontri Renato Minore, firma prestigiosa del giornalismo italiano e profondo consocitore delle vite di Ennio Flaiano e tanti altri.

Per l'occasione, il professor Oliva ha anche annunciato l'uscita del lavoro di ricerca genealogica di Paolo Calvano The tree of life, una genealogia della famiglia Rossetti che ha permesso di individuare anche eredi viventi dei Rossetti. Nell'ambito della stessa ricerca, scoperto anche un archivio inedito a Vancouver, Canada, dove si era trasferita una nipote di William Michael Rossetti: "Con fondi dell'università - ha spiegato il professor Oliva - abbiamo ordinato una riproduzione dell'archivio".