Tenere sotto controllo la propria salute è quanto di più importante possa esserci. Spesso, però, esami e analisi richiedono un impiego eccessivo di tempo che finisce con lo scoraggiare le persone che, alla fine, lasciano perdere. Ma se ci fosse il modo per svolgere dei controlli in modo rapido, veloce ed economico? Ecco che la Farmacia Di Nardo di San Salvo offre un altro prezioso servizio per la salute dei cittadini: l’autoanalisi del sangue. È tutto davvero semplice, basta andare in farmacia e, con l’assistenza di una delle dottoresse dello staff, si procede ad un piccolo prelievo di sangue dal dito di una mano, rapido e indolore. E poi? Basta attendere qualche minuto per ricevere le risposte su molti aspetti del sangue come emoglobinemia, emoglobina glicata, glicemia, colesterolomia totale ed HDL, trigliceridemia, PT tempo di protrombina.

“Noi siamo il primo presidio a cui uno si avvicina nel campo della salute - spiega il dottor Angelo Labrozzi -. Il nostro compito è quello di fare un primo screening sulla salute dei cittadini. Per questo dobbiamo essere accessibili e ad avere costi sostenibili. Sappiamo che spesso si rinuncia a fare le analisi perchè non si ha tempo. Qui in farmacia è possibile fare sempre il controllo, buona parte dei controlli è possibile effettuarli durante tutto l’arco della giornata. Si risparmiano tempo prezioso e denaro, perchè da noi le analisi costano meno del ticket”.

Dal controllo del sangue in farmacia è possibile ricevere una serie di preziosi indicatori del proprio stato di salute. “Vengono verificati tutti i parametri principali: tutto ciò che riguarda il quadro lipidico, il quadro glucidico, le transaminasi. Importante anche la verifica del tempo di Quick, che in molti devono verificare periodicamente. Qui lo si può fare con semplicità e affidabilità. I nostri macchinari sono gli stessi utilizzati nel pronto soccorso dei maggiori ospedali italiani. Se dovessero poi emergere valori fuori norma l’indicazione sarà quella di rivolgersi al proprio medico curante per approfondire i controlli”.

Per una salute basata sulla prevenzione “è bene che almeno una volta l’anno, specialmente dopo aver superato i 40 anni, si effettui un controllo. Con questo servizio vogliamo essere sempre più un presidio di medicina che si porta vicina al paziente”.

Per informazioni

Farmacia Di Nardo

Corso Garibaldi, 164 San Salvo

tel. 0873.547778

www.farmaciadinardolabrozzi.it

