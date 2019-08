Il 25 e 26 marzo a Guilmi incontro tra amministratori e esperti per discutere di prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso tecniche agricole di miglioramento del suolo, organizzato dal Comune di Guilmi con il supporto dell'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni.

Interverranno Marco Pianalto, agronomo, idrotecnico, docente, libero professionista; Saviana Parodi Delfino, laureata in biologia, esperta della microbiologia di suoli agricoli e forestali; Fabio Pinzi laureato in Scienze Agrarie, ha creato e portato avanti per 20 anni la Biamiata azienda zootecnica biologica di cinta senese, leader di settore a livello nazionale.

Il programma prevede il 25 marzo (dalle 9.00 alle 12.00) un incontro tra i relatori e gli amministratori del Vastese, nella sala polivalente di Guilmi. Nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 visita di alcune zone colpite dal dissesto idrogeologico.

Il 26 marzo dalle 9.00 alle 12.00 una sessione di programmazione territoriale, presenti gli stessi relatori, e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 visita ad alcune fattorie di Tufillo e Montemitro nelle quali si sperimentano soluzioni al problema del dissesto.