"Un’altra stagione passa e una arriva, i mesi si accavallano e la viabilità del vastese continua ad essere critica, abbandonata, disastrata e con la primavera alle porte rimangono di concreto solo le tante promesse non mantenute di D’Alfonso". Così il presidente della commissione Vigilanza e consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che commenta la situazione delle strate dell'entroterra vastese: "L’ultima bugia del presidente della Regione – attacca Febbo – è quella relativa al finanziamento di 580mila euro annunciato a gennaio scorso per fronteggiare i movimenti franosi che interessano più tratti viari e ripristinare entro il 15 marzo la carreggiata stradale della SP 198 nel Comune di Castelguidone che prevede il termine dei lavori in 10 mesi e l’affidamento degli stessi entro il 15 marzo prossimo al fine di permettere il ritorno degli autobus di linea. La data è stata superata, i lavori urgenti promessi non sono ancora stati appaltati e delle somme promesse, come le altre, neanche l’ombra. I fatti, ancora una volta, smentiscono il presidente della Regione Abruzzo".

Lo stesso Febbo poi continua: "Il finanziamento per Castelguidone, annunciato e promesso, sempre dopo il suo solito sopralluogo da capocantiere, è solo l’ultimo di una lunga serie. Infatti versa ancora in condizioni disastrose la SP 152 che collega Guilmi, Carpineto Sinello e Roccaspinalveti dopo un primo stanziamento di soli 120mila euro per rimuovere i massi più grandi oggi la parete è nuovamente crollata ed è ancora tutto fermo dopo le sollecitazioni dei sindaci. Ormai il malcontento è generale, poiché ci sono comuni come Furci, Fraine, Lentella, Castiglione Messer Marino, Roccaspinalveti, Liscia e Palmoli interessati da smottamenti e frane e tutti ancora in attesa di risposte e finanziamenti promessi. Nei mesi precedenti, attraverso anche mie interpellanze, avevo previsto i tempi lunghi dei lavori e le tante promesse fondate sul nulla del presidente della Regione. Pertanto visto che il vastese è stato cancellato anche dal Masterplan prevedo veramente tempi difficili e una situazione di forte criticità per la viabilità se i tanti finanzianti promessi e le delibere approvate non si concretizzano immediatamente in lavori cantierabili e risposte certe".