Si è svolto sabato pomeriggio a Vasto, nella sala convegni degli ex palazzi scolastici di corso Italia, Viva Sofia, il corso di primo soccorso e rianimazione polmonare di base che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell'arrivo del personale del 118. "Si tratta - spiega una nota del Lions club New Century di Vasto, che ha organizzato l'iniziativa - di un service a costo zero e dedicato a Sofia, una bambina faentina, alla quale la mamma ha salvato la vita nel novembre 2011 rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue prime vie respiratorie grazie alle semplici manovre illustrate nel corso da esperti del 118. Un appuntamento targato Lions dedicato a tutti i genitori (e non) per essere pronti ad intervenire nel modo corretto qualora se ne dovesse presentare la necessità".

"Ci rivolgiamo - spiega Nicola Jasci, presidente del Lions club New Century - direttamente alla città attraverso un evento in campo pediatrico, con l'aiuto del 118, per risolvere i problemi di ostruzione delle vie aeree e salvare la vita alle persone, spiegando come si può fare. Ai nostri appuntamenti sta partecipando un folto pubblico. Nell'ambito dei Lions club locali, noi siamo i più giovani: abbiamo tutti tra i 35 e i 45 anni e organizziamo service rivolti alla nostra fascia di età. Ieri è iniziato il corso di degustazione vini presso l'Hotel Excelsior di Vasto Marina, con Valeria Cesari, master sommelier di Ascoli Piceno. Il ricavato verrà devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di vasto. Tra gli altri progetti, il torneo di Dr. Why che si svolgerà nella parrocchia di San Paolo Apostolo per finanziare l'emporio della solidarietà gestito da don Gianni Sciorra".