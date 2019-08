Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento con l’associazione di volontariato onlus Ricoclaun, i cui volontari hanno portato le palme ai malati e al personale sanitario dell’ospedale "San Pio" di Vasto e dell’istituto San Francesco di Vasto Marina.

Come spiegato dal presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo, "sono stati preparati dai clown Ricoclaun ben sei cesti di Palme, per un totale di 500 rametti d’ulivo ognuno imbustato, infiocchettato e benedetto". Sono stati i clown Lulù, Paperotta, Trilly, Aspirina, Gigigi, Flo, Buondì, Polly, Sampei, Perlina, Susy, Miky, Titti, Giuggiola e Pralina a distribuire il piccolo dono durate la mattinata all'ospedale, mentre nel pomeriggio è toccato ai repati della RSA e del reparto riabilitativo del San Francesco, con Lulù, Sampei, Perlina, Gigetta, Miribu, Titti, Edonè, Birillo.

"Il nostro donare - ha sottolineato Rosaria Spagnuolo - è ricompensato dalla gioia del ricevere e crea in noi una grande felicità. Come diceva Raoul Follereau, 'la vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato'. È anche per questo che regaliamo il nostro tempo al volontariato. Che i rami di ulivo benedetti in questa Domenica delle Palme portino un po’ di pace e serenità in tutti i cuori, nei nostri, nei malati, nel personale sanitario e nelle nostre famiglie".