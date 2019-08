Da venerdì 25 marzo (inaugurazione ore 21) a venerdì1 aprile, il Centro culturale Aldo Moro di San Salvo ospiterà le opere di Luigi Monteferrante. In questa mostra, Luigi Monteferrante, artista e scrittore di Montreal, Canada proporrà "Sex $ Drugs £ Rock % Roll", una serie di quadri che illustrano le avventure e disavventure del rock star Lou Katz & The Kunz, rockstar non più giovane, non sempre ai margini della storia del rock, punk nello spirito, energetico ed irruente, guru del punk ed inseguitore di sogni che appartengono ormai a piu generazioni: dai fan dei Beat di Parigi, New York, ai lettori di On the Road, al blues bianco dei primi Stones, dal proto-punk dei Stooges e dei Velvet Underground agli eccessi dei mega-band degli anni Settanta – Led Zeppelin, Pink Floyd – ed al ritorno agli origini rabbiosi dei Sex Pistols, Ramones, The Clash, e Lou Katz che, grazie al Grunge, torna più scarno, attuale e cattivo che mai negli anni Novanta. Dato per morto – incidente d'auto, e di moto; bevute gloriose e non; sesso sfrenato e droghe pesanti; fucilato alle spalle e pugnalato al cuore, Lou Katz è qui, con noi, in versione retox, non detox, nel duplice ruolo di bad boy e dirty old man a raccontarci la sua odissea di Sex $ Drugs £ Rock % Roll con immagini e pagine strappate dal suo diario. Arte e pubblicazioni possono essere visti su www.luigimonteferrante.com

I concerti

25 marzo, ore 21

In apertura, ci saranno i Dago Red in concerto. Una band di blues and roots che vi farà battere cuore e piede, hanno suonato nei più importanti festival Blues in Italia e nel resto dell'Europa, tra questi: Cognac Blues Passion, France; Blues sur seine, France; Trasimeno Blues, Italy; Sarzana acoustic guitar festival, Italy; Night of the Blues, Roermond, Holland; Blues en V.O., Val d'Oise, France; Stormy Sunday Jazz festival, Edimbourgh Scotland; Blues Bars, Harrrogate, England; Blues des Deux Rivieres, France; ecc. Dalla rivista "Chitarre" una recensione: "Il blues è una bestia strana, un oggetto indefinibile che vive di vita propria solo in mano a rari individui che ne respirano l'aria per dono di nascita o scherzo di natura. Farne cosa propria, assimilarlo fino a poterlo comunicare con autorità è un progetto quasi impossibile per chi proviene da tutt'altra cultura. Grandi e celebrati musicisti hanno passato la loro vita nella disperata ricerca di quell'attimo di autenticità, di quel grezzo sapore che li facesse sentire veramente vicini ai loro miti. Ora - con questi presupposti - che un gruppo italiano di blues possa dare i brividi è una cosa molto, ma molto rara, e quando succede è veramente un grande piacere. La voce di Giuseppe MASCITELLI colpisce con un'intensità fuori dal comune, raccogliendo in maniera efficacissima l'eredità di J.J. Cale e Tom Waits, la chitarra di Nicola PALANZA fraseggia con rara eleganza, la band al completo swinga e trascina come poche. Una scoperta vera". COMING SOON: il loro quarto disco. INFO: www.dagored.it



1 aprile, al finissage, ore 21 circa,

Una jam sessione con, l'Instabile duo, formato da Nicola Cordisco e Sandro Tascione.

Nicola Cordisco ha studiato chitarra classica presso il Conservatorio di Musica " L. Perosi" di Campobasso per alcuni anni, dopodiché si è trasferito a Londra, nel 1979, dove ha studiato chitarra jazz con diversi chitarristi inglesi tra cui Dave Cliff, Phil Lee ed Esmond Selwyn, senza però abbandonare la chitarra classica .Si è quindi diplomato nel 1986 presso il "Trinity College Of Music" ed ha partecipato inoltre a seminari di musica jazz con musicisti di fama internazionale (Joe Pass, Howard Roberts, Tommy Tedesco, Mick Goodrick e Joe Diorio). Ha avuto esperienze musicali in diversi campi (jazz, fusion, latino, pop, classico) al fianco di musicisti come i fratelli Deidda, Bill Smith, Frankie Randall, Lello Panico, Dave Clark, Greg Hopkins, Bruce Gertz, Dino Govoni, Greg Batolato, Ron Savage, e tanti altri. Dal 1987 risiede in Italia dove svolge attività concertistica e didattica ed ha collaborato come interprete ed assistente con Mick Goodrick e Jerry Bergonzi per la Jazz University di Terni. Insegna presso la scuola di musica jazz "Thelonious Monk" di Campobasso dal 1992 e, dal 1998, è assistente-interprete ai corsi estivi del "Berklee College Of Music" di Boston (USA), per Umbria Jazz dove collabora con numerosi artisti (Mark White, Mike Willliams, Jon Damian, Larry Monroe, Giovanni Tommaso, Pat Martino - Umbria Jazz 02 ed altri musicisti della Berklee School).

Sandro Tascione - Chi non conosce Mr Tascione, fondatore della Banda del Buco, ed altre formazioni perennemente fluidi, malleabili, ma sempre di gran classe ed energia? Autore di TESTI SPARSI, Inarrestabile show man, con menzioni speciali al PREMIO TENCO, ed altri prestigiosi manifestazioni, poeta, chitarristi, cantante, compositore, un one man show pieno di fantasia, brio ed... instabilità; insieme, due maestri dell'improvvisazione fra cento pagine di musiche.