Torna alla vittoria la BCC San Gabriele che, battendo l'Edaiservice, conquista 3 punti preziosi per restare nelle zone alte della classifica. Con questo risultato le vastesi recuperano un punto sul Nereto (vittoriso a L'Aquila ma solo al tie break), raggiungendolo al 4° posto in classifica. Il primo e il terzo set della sfida casalinga della San Gabriele sono scivolati via senza troppi affanni. Solo nel secondo parziale le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno dovuto faticare fino ai vantaggi per avere la meglio sul Sambuceto.

La vittoria conquistata da Di Santo e compagne arriva prima della sosta per le festività pasquali con la San Gabriele che tornerà in campo tra due settimane, domenica 3 aprile in trasferta a Pratola Peligna.

La classifica

49 Orsogna

46 Antoniana Volley

45 Arabona Volley

42 Nereto

42 BCC San Gabriele

40 Pescara 3

32 Dannunziana

32 Giulianova

21 Edaiservice

16 Pratola

16 Italiangas Termoli

15 Cus L'Aquila

12 Volley Ball Lanciano

12 Teramo