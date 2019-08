È la Corsa della Memoria di Torre de Passeri la gara che inaugura la stagione 2016 del circuito Corrilabruzzo, con quasi 50 appuntamenti che arriveranno fino al prossimo dicembre. A Torre de Passeri, con un circuito breve, solo 7.5 km., ma impegnativo, la Podistica Vasto è stata ben rappresentata dai suoi atleti.

Alla Prima Tappa del Corrilabruzzo non potevano mancare gli atleti della ASD Podistica Vasto, in 5 oggi alla Sesta Edizione della Corsa della Memoria di Torre de Passeri. Marianna Di Filippo il compito di tenere alta la bandiera delle quote rose della società vastese. Buona, come sempre, la prova di Nicolino Zuzu Catalano, che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta, e buona gara anche per Daniele Altieri, 38° nella classifica generale. In gara soddisfacenti riscontri cronometrici anche per Donato Romagnoli e Pierpaolo Del Casale.

"Il prossimo appuntamento - ricorda il la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca- è per il 2 aprile a San Salvo Marina, per la Sesta Edizione della Corriamo per l’loro organizzata dall’Atletica Solidale”.