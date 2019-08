"La scuola Paritaria L'Albero Azzurro promuove la "Caccia alle uova", un laboratorio, nello splendore del museo e dei giardini D'Avalos, dove un Coniglio sembra abbia nascosto 50 uova di Pasqua, ma ha fatto un'incantesimo, solo chi vincerà l'avventurosa caccia al tesoro se le aggiudicherà".

Lo spiegano dalla scuola paritaria, aggiungendo: "Ma non preoccupatevi troppo, ci sarà anche Pinocchio e un fantasma molto strano, pronti ad aiutare 50 bambini dai 3 agli 8 anni, amanti della fantasia, delle favole e ... delle uova di Pasqua. Dure ore di attività ludica, per giocare con opere d'arte e fiabe. Completamente gratuito, ma con la necessità di prenotazione al numero 3357122181. Anche le uova di Pasqua sono speciali, sono le uova della solidarietà Ricoclaun che L'Albero azzurro ha acquistato per sostenere i progetti speciali che la Ricoclaun promuove in oncologia ogni settimana: arteterapia e musicoterapia. Il percorso ludico-didattico è strutturato all’interno delle attività proposte dal Museo di Palazzo D’Avalos curato dalle docenti della scuola L’Albero Azzurro, dalle operatrici del Museo e dall’Associazione Ricoclaun. Quando si uniscono le energie gli obiettivi raggiungibili sono tanti, per questa giornata ognuno per le competenze che possiede ha messo nel gruppo energia ed entusiasmo affinchè sia un pomeriggio indimenticabile".

L'appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 15 alle 17.