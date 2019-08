I Carabinieri della Stazione di Vasto e del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia stanno indagando su uno scippo avvenuto sabato pomeriggio ai danni di un’anziana. La donna, di 86 anni, che fortunatamente è rimasta illesa ma comprensibilmente provata ed in stato confusionale, in sede di denuncia ha raccontato agli uomini dell’Arma di essere stata aggredita da un giovane mentre si trovava nei pressi del Terminal Bus ubicato nel centro cittadino. Il malvivente, sul conto del quale non ha saputo fornire alcuna descrizione, dopo averle strappato la propria borsa, contenente documenti personali e 270 euro in contanti, è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce.

I militari dell’Arma stanno ora verificando dalle se nella zona sono presenti telecamere o sistemi di videosorveglianza in grado di fornire elementi utili all’identificazione del malvivente ed eventuali complici.