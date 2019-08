Domenica 20 Marzo si è conclusa la terza edizione dei "Leoni del Tennis". Presso la Promo Tennis di Vasto, si sono tenute le finali delle due manifestazioni inerenti i Leoni del Tennis. Nella prima manifestazione Mosè Ferretti ha battuto Davide Perrozzi con il punteggio di 7-5 7-5. La finale del terzo posto è stata vinta da Cristian Di Nardo con il risultato di 6-3 3-6 7-5 su Roberto Bosco. Nella seconda competizione ha vinto in finale Mario Liberatore su Antonio Altieri con il punteggio di 6-2 6-2.

Quest'anno la novità è stata rappresentata dal torneo delle "Leonesse del tennis", manifestazione riservata alle donne. Hanno partecipato all'evento oltre 80 persone. La peculiarità dei Leoni del Tennis è rappresentata dal fatto che i partecipanti giocano su molteplici campi del territorio. Gli organizzatori ringraziano per il supporto e per la collaborazione la Promo Tennis di Vasto, il Circolo Tennis Vasto, il Circolo Tennis La Valle e il Circolo Tennis La Selva. Sport e partecipazione sono stati gli ingredienti per una bellissima e riuscita manifestazione. Gli organizzatori sono già al lavoro per la quarta edizione dell'evento.

Emanuele Di Nardo