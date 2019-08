La causa dell'atto vandalico ai danni di un'auto parcheggiata in piazza del Tomolo, nel centro di Vasto, non è L'Ora della Terra, che si è celebrata sabato scorso in città, come in tutto il mondo. Lo afferma Marco Marra, assessore comunale all'Ambiente, rispondendo alle critiche sulla decisione di tenere spenta la pubblica illuminazione dalle 20,30 fino all'una di notte in alcune zone del borgo antico.

La replica - "L'iniziativa l'Ora della Terra - ricorda Marra - è un evento mondiale a cui hanno aderito oltre 50 amministrazioni della nostra Regione per sensibilizzare la cittadinanza al risparmio energetico. L'dea di farne una serata particolare, spegnendo alcuni punti del centro storico, ha riscontrato l'apprezzamento e la presenza di molte persone che si sono ritrovate in centro".

Secondo Marra, vista la presenza di tanta gente fino a tarda sera, è verosimile "che l'atto vandalico si sia consumato a notte inoltrata. Chiaro che qualsiasi danno o furto subito danneggia l'immagine della città e non può che dispiacere per il cittadino che lo ha subito.

Purtroppo anche un danno ad un altra automobile si è riscontrata durante la notte in una via dove però l'illuminazione è rimasta sempre accesa. Pertanto, non mi sembra corretto associare l'evento promosso dall'amministrazione insieme a Wwf, Confesercenti e Consorzio Vasto in Centro, al danno subito dal privato cittadino.

Aggiungo che, comunque, è stata mia premura chiedere un attenzione particolare durante le ore buie al Commissariato di polizia che, come ho potuto riscontrare personalmente, ha presenziato le vie del centro insieme ai carabinieri e, per questo, ringrazio le forze dell'ordine.

Quando non si fa nulla, c'è chi considera la città morta e lasciata in mano ai vandali. Quando si organizza un evento, ad esso vanno date le colpe di atti vandalici. Così non credo si faccia il bene della città".

La controreplica - A Marra risponde Clorilde Pierantoni, proprietaria dell'auto su cui si sono accaniti i vandali: "Caro assessore, per sostituire la portiera della mia auto occorrono 1.200 euro. Tanto per chiarire: sono molto d'accordo sull'Ora della Terra che si tiene in tutto il mondo, prevista da noi dalle 20.30 alle 21.30. L'estensione dell'orario del buio totale per la Notte delle Stelle fino all'una di notte, però, ha messo in azione i vandali che hanno provocato i danni suddetti. A largo del Tomolo hanno agito al buio intorno alle 23.30. Sono intervenuti i carabinieri che gentilmente mi hanno avvertita. Erano le 24 precise, non era 'notte inoltrata' come dice lei".