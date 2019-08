Termina 1-1 la sfida l’accesa sfida tra San Salvo e Vastese al Davide Bucci. Una gara segnata dalle espulsioni, terminata in nove (San Salvo) contro nove (Vastese) a causa dell’espulsione di Marinelli, Ferrante, Cattafesta e Tarquini, oltre che a quella di mister Rufini. Tutte arrivate- tranne quella di Tarquini- nel primo tempo, tra le polemiche generali. Un punto per entrambe le squadre dunque. Grande cornice di pubblico questo pomeriggio. Durante il primo tempo nervosismo nella tribuna di casa tra tifosi della stessa squadra. A riportare la calma sono state le forze dell’ordine. Per il resto, una giornata di sport.

Il commento di Rufini e Colavitto [LEGGI]

La partita- Lo spettacolo della trentesima giornata di eccellenza nel ‘derby’ tra San Salvo e Vastese regala una cornice di pubblico quasi inedita al Davide Bucci. Da una parte i biancazzurri, a secco di vittorie da trentacinque giorni, con l’ultima vittoria casalinga datata al 31 gennaio e con la voglia di centrare la conquista di un posto nei playoff. Dall’altra la capolista del girone, imbattuta da diciotto partite, un intero girone portato avanti con grinta, cuore e coraggio. Due allenatori ex giocatori, Rufini da una parte e Colavitto dall’altra. Due modi diversi di vedere il calcio con due destini calcistici simili legati ad una squadra in particolare: la Juve Stabia. Uno di fronte all’altro questo pomeriggio. Entrambi optano per il 4-4-2.

Prime battute- San Salvo parte in quinta creando ben cinque occasioni da gol nei primi venticinque minuti. La prima arriva grazie alla fuga di Di Ruocco sulla fascia sinistra che, arrivato in area sul fondo, serve Marinelli in area, quest’ultimo non riesce a colpire bene il pallone che termina out. Dopo appena dieci minuti Vicoli lancia il capitano biancazzurro il quale si ritrova a tu per tu con Cattafesta, prova il pallonetto, ma il portiere Vastese riesce a bloccare la sfera in due tempi. Appena un minuto più tardi la Vastese rischia l’autorete con Marfisi. La sfera esce fuori. Poi, al ventiseiesimo, Di Ruocco colpisce il palo esterno e va vicinissimo al gol.

Marinelli espulso- Al ventottesimo il capitano biancazzurro viene mandato negli spogliatoi in largo anticipo. Il cartellino estratto dal direttore di gara è arrivato dopo aver colpito Luongo con il gomito, almeno questa è stata la motivazione data.

La gara si sblocca- Al 44’ Faccini insacca di testa e fa esplodere in un boato di gioia i tifosi ospiti. Perfetto il cross dell’esperto D’Alessandro fatto partire dalla destra e diretto direttamente verso la testa dell’attaccante biancorosso. Cialdini non ha potuto nulla. Al 47’ gol annullato ai sansalvesi realizzato da Ianniciello.

Negli spogliatoi in anticipo anche Ferrante, Cattafesta e Rufini- In occasione della rete annullata, l’arbitro espelle sia Ferrante che Cattafesta, quest’ultimo uscirà dal campo imbestialito. Una scelta, quella di Giovanni Greco di Roma, che segnerà la gara. Più tardi anche mister Rufini verrà allontanato dal campo. Primo tempo che si chiude tra le polemiche generali.

Reazione del San Salvo- Nel secondo tempo 67’ Felice mette dentro di testa una palla pesantissima che vale il pareggio degli ospiti. Bravo il difensore di casa a sfruttare il cross su punizione di Triglione. Vastese, malgrado la superiorità numerica, in difficoltà, troppo spenta. I biancazzuri, però, con il passare dei minuti iniziano ad accusare la stanchezza. Colavitto mette in campo Iaboni al posto di Marfisi. Passano i minuti e i biancorossi continuano a non riuscire a trovare spazio per impensierire la difesa avversaria. Colavitto allora si gioca la carta Giansante. Il San Salvo invece crede nella vittoria e a cinque minuti dal termine ha una grande occasione di passare in vantaggio. Colitto crossa a centro aria per servire il compagno Di Pietro che però sbaglia clamorosamente. I biancorossi si salvano. Il risultato non cambia e, prima del fischio finale, Tarquini viene espulso per doppia ammonizione dopo una simulazione in area. Un punto a testa per entrambe le squadre alla fine.

U.s. San Salvo-Vastese Calcio 1902 1-1

reti: 44’ Faccini, Felice 67’.

ammoniti: Felice, Tafili, Izzi, Di Pietro (US), Della Penna, Di Pietro, Faccini(V).

espulso: Marinelli (28’), Ferrante e Cattafesta (47’), Tarquini (90’ per doppia ammonizione).

San Salvo: Cialdini, Vicoli (52’ entra D’Alò) , Izzi, Triglione, Ianniciello (80’ entra Di Pietro), Felice, Ferrante, Tafili, Marinelli, Di Ruocco (66’ entra Quaranta), Colitto. Allenatore: Rufini

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis (82’ entra Giansante), Guerrero, Di Pietro, Giancristofaro, Luongo, Della Penna (48’ entra Digifico), D’Alessandro, Tarquini, Faccini (71’ entra Iaboni), Marfisi. Allenatore: Colavitto.

Tutte le sfide della trentesima giornata

Alba Adriatica-Paterno 0-2

Celano-Pineto 0-7

Miglianico-Acqua e Sapone 1-2

Montorio-Capistrello 0-1

Morro d’Oro-Francavilla 1-4

RC Angolana-Cupello 1-2

San Salvo-Vastese 1-1

Sambuceto-Torrese 1-1

Val di Sangro-Martinsicuro 0-0

La classifica

Vastese 66

Paterno 61

Pineto 52

RC Angolana 50

San Salvo 48

Martinsicuro 48

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 38

Cupello 38

Francavilla 37

Alba Adriatica 36

Sambuceto 32

Acqua e Sapone 30

Torrese 28

Montorio 28

Val di Sangro 26

Celano 22